Sempio al contrattacco sullo scontrino | L' ho fatto io i testimoni dicono bugie

Sempio ha risposto alle accuse sullo scontrino affermando di averlo compilato lui stesso e che i testimoni mentono. A quasi diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco rimane al centro dell’attenzione con continui aggiornamenti giudiziari e nuove verifiche tecniche. La vicenda coinvolge diverse fasi di indagine e un acceso confronto pubblico.

A quasi diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a far discutere tra sviluppi giudiziari, nuove perizie e polemiche mediatiche. Per l'assassinio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ma negli ultimi mesi l'attenzione si è concentrata anche su Andrea Sempio, più volte finito al centro di accertamenti e archiviazioni e ora nuovamente indagato. Questa sera Sempio è stato ospite di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4, per un faccia a faccia in prima serata. Alla domanda su cosa abbia inciso nel farlo sentire “un indagato a vita”, Sempio risponde: «Io credo che il grande jolly sia stato il DNA, perché il DNA prima era suscettibile di interpretazioni, poteva essere “usato in molti modi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

