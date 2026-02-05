Oggi si apre il processo a Massimo Lovati, l’ex legale di Sempio nel caso del delitto di Garlasco. Lovati è accusato di aver pronunciato parole che, secondo la procura, sono gravemente diffamatorie nei confronti degli ex legali di Stasi. La vicenda torna sotto i riflettori, con l’obiettivo di chiarire le accuse e fare luce su quanto accaduto.

Dovrà andare a processo, con citazione diretta a giudizio, Massimo Lovati. L'ormai ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco è accusato di aver pronunciato "dichiarazioni gravemente diffamatorie" nei confronti dello studio Giarda, che aveva difeso nei processi Alberto Stasi. Lo ha deciso la procura di Milano. Il processo inizierà il 26 maggio davanti alla terza sezione penale., Stando all'imputazione, Lovati avrebbe offeso la reputazione e l'onore degli avvocati Fabio e Enrico Giarda, figli del professore Angelo, "rilasciando dichiarazioni gravemente diffamatorie". Un fatto che sarebbe accaduto durante un punto stampa del 13 marzo del 2025 all'esterno della caserma dei carabinieri "Montebello", quando ancora rappresentava Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, Massimo Lovati a processo: "Diffamò gli ex legali di Stasi"

