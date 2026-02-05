delitto di garlasco lovati a processo per diffamazione verso gli avvocati di stasi

L’ex avvocato di Stasi, Massimo Lovati, sarà giudicato per aver diffamato gli avvocati Enrico e Fabio Giarda, che difendevano il padre di Stasi, Angelo Giarda. La vicenda si aggiunge alle tante ombre che circondano il caso di Garlasco, e il processo si svolgerà nei prossimi mesi.

L’ex legale dell’indagato nel delitto di Garlasco Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio Giarda, figli dello storico difensore di Alberto Stasi, il professor Angelo Giarda. Il pubblico ministero di Milano, Fabio De Pasquale, ha notificato al 73enne di Vigevano il decreto di citazione diretta a giudizio con l’accusa di aver offeso “la reputazione e l’onore” dei Giarda il 13 marzo 2025, rilasciando una dichiarazione a una dozzina di testate televisive in cui ha sostenuto che “l’indagine condotta nel 2017” su Sempio “è stata il risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello Studio Giarda”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno formulato una risposta alla perizia presentata dalla famiglia di Chiara Poggi, riguardante gli accessi al computer di Alberto e la presenza di file nella cartella ‘Militare’.

Gli avvocati di Alberto Stasi contestano l’interpretazione dei dati sui file visualizzati da Chiara Poggi sul computer del 12 agosto 2007, sottolineando che tali informazioni non sono state confermate né considerate rilevanti nel caso.

