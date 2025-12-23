La solidarietà fa canestro alla cena degli auguri di Natale della Pieffe 2.015 | quasi 6 mila euro raccolti per beneficienza
La cena degli auguri di Natale della Pallacanestro Forlì 2.015 si è svolta lunedì al San Giacomo, con la partecipazione di circa 220 ospiti. L’evento ha raccolto quasi 6 mila euro destinati a scopi benefici, dimostrando ancora una volta l’importanza della solidarietà nella comunità sportiva e locale. Un momento di convivialità che unisce sport, tradizione e impegno sociale in un’atmosfera sobria e cordiale.
Alla presenza di 220 ospiti si è svolta lunedì al San Giacomo la tradizionale cena degli auguri di Natale dellla Pallacanestro Forlì 2.015, evento che ha avuto come principale protagonista la solidarietà. Nel corso della serata infatti, grazie all’asta e alla lotteria di beneficenza, sono stati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
