La solidarietà fa canestro alla cena degli auguri di Natale della Pieffe 2.015 | quasi 6 mila euro raccolti per beneficienza

La cena degli auguri di Natale della Pallacanestro Forlì 2.015 si è svolta lunedì al San Giacomo, con la partecipazione di circa 220 ospiti. L’evento ha raccolto quasi 6 mila euro destinati a scopi benefici, dimostrando ancora una volta l’importanza della solidarietà nella comunità sportiva e locale. Un momento di convivialità che unisce sport, tradizione e impegno sociale in un’atmosfera sobria e cordiale.

