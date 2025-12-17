Chiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa jr | risarcirà la vittima con 25mila euro

Si è concluso il procedimento giudiziario riguardante Leonardo La Russa Jr., coinvolto in un caso di revenge porn. L'ex imputato dovrà risarcire la vittima con una somma pari a 25 mila euro. La sentenza rappresenta un importante passo nella tutela delle vittime di questo reato, evidenziando l'attenzione della giustizia su tali comportamenti.

Si è chiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa: dovrà risarcire la vittima con 25mila euro. L'amico Tommaso Gilardoni è stato condannato a un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

