Chiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa jr | risarcirà la vittima con 25mila euro
Si è concluso il procedimento giudiziario riguardante Leonardo La Russa Jr., coinvolto in un caso di revenge porn. L'ex imputato dovrà risarcire la vittima con una somma pari a 25 mila euro. La sentenza rappresenta un importante passo nella tutela delle vittime di questo reato, evidenziando l'attenzione della giustizia su tali comportamenti.
Si è chiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa: dovrà risarcire la vittima con 25mila euro. L'amico Tommaso Gilardoni è stato condannato a un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Leonardo La Russa, chiuso il caso sulla violenza sessuale: archiviate le accuse per il figlio del presidente del Senato. Restano quelle per revenge porn
Leggi anche: Leonardo La Russa accusato di revenge porn offre 25mila euro di risarcimento: la vittima rifiuta
POSTA VIDEO INTIMI IN UN PROFILO FAKE, 28ENNE PATTEGGIA PER REVENGE PORN 23092025
Chiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa jr: risarcirà la vittima con 25mila euro - Si è chiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa: dovrà risarcire la vittima con 25mila euro. fanpage.it
Il più grande processo per traffico di esseri umani mai tenutosi nel Paese si è chiuso a novembre, dopo circa due anni di udienze preliminari. Un cittadino eritreo accusato di gestire un’organizzazione criminale che trafficava migranti tra la Libia e l’Italia è una d - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.