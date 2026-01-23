Mai dire mai Vannacci apre le porte ad un suo partito e… Cosa dice sul futuro

Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, ha recentemente aperto alla possibilità di creare un nuovo partito, lasciando spazio a ipotesi future. In un’intervista al Messaggero Veneto, ha dichiarato che, pur mantenendo un atteggiamento cauto, non esclude eventualità in tal senso. Le sue parole suggeriscono un’apertura verso nuove iniziative politiche, senza però confermare decisioni immediate o definitive.

"Mai dire mai nella vita". Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, lo dice in un'intervista al Messaggero Veneto che gli domanda se l'antico detto valga anche riguardo la nascita di una sua formazione politica. "Chi si è trovato innumerevoli volte in crisi, in pericolo di morte o paracadutato in situazioni impreviste o non pianificate, sottoscrive integralmente questo vecchio proverbio", aggiunge il vicesegretario della Lega. E a chi gli chiede se il suo obiettivo sia quello di raggiungere il vertice del partito risponde: "No. Io sono europarlamentare e cerco di fare al meglio questo lavoro.

