Futuro Nazionale i volti che seguiranno Vannacci nel nuovo partito | da Ziello e Sasso dalla Lega a Pozzolo FdI a Simone Cicalone
Con la nascita di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci inizia a dare forma politica a un nuovo gruppo che raccoglie diversi volti della politica italiana. Tra chi lascia la Lega, come Ziello e Sasso, e chi arriva da Fratelli d’Italia, come Pozzolo, il partito si prepara a fare il suo ingresso sulla scena. Intanto, Simone “Cicalone”, Borghezio e altri già si schierano con Vannacci, pronti a costruire un fronte compatto.
Il marchio “Futuro Nazionale” è scaduto nel 2020: così Vannacci può usarlo per il suo partito. Anche Ziello e Sasso lasciano la Lega: «Lo seguiamo»
Il marchio “Futuro Nazionale” non è più registrato dal 2020.
I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di Vannacci, è destra vitale
I deputati Rossano Sasso e Edoardo Ziello abbandonano la Lega e si uniscono a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento
I possibili volti di Futuro Nazionale di Vannacci: Borghezio, Cicalone (e pure Soumahoro). Ziello e Sasso lasciano la Lega; Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Vannacci lascia ufficialmente la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale da oggi è realtà; Il generale prepara la discesa in campo con Futuro Nazionale.
