Futuro Nazionale i volti che seguiranno Vannacci nel nuovo partito | da Ziello e Sasso dalla Lega a Pozzolo FdI a Simone Cicalone

Con la nascita di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci inizia a dare forma politica a un nuovo gruppo che raccoglie diversi volti della politica italiana. Tra chi lascia la Lega, come Ziello e Sasso, e chi arriva da Fratelli d’Italia, come Pozzolo, il partito si prepara a fare il suo ingresso sulla scena. Intanto, Simone “Cicalone”, Borghezio e altri già si schierano con Vannacci, pronti a costruire un fronte compatto.

