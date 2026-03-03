Futsal a2 | a terni L’Imolese crolla | occasione persa
Nel match di futsal di serie A2 a Terni, la squadra locale ha vinto con un punteggio di 7 a 4 contro l’Imolese Futsal. La partita ha visto in campo i giocatori della Ternana, tra cui Capotosti, Almadori e Balducci, mentre tra gli ospiti erano presenti Bianchi, Pedani e De Michelis. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli sulla dinamica del punteggio o sugli eventi specifici.
FUTSAL TERNANA 7 IMOLESE FUTSAL 4 FUTSAL TERNANA: Capotosti, Almadori, Balducci, Bianchi, Pedani, De Michelis, Follo, Fagotti, Malouk, Brunelli, Chiappalupi, Lulli. All. Pellegrini. IMOLESE FUTSAL: Fanile, Bussi, Nicocelli, Santoro, Savio, Kakà, Bulgarelli, Cioccia, Tosto, Ghebreselassie, Pazetti, Lazzarini. All. D’Amico. Arbitri: Barbato e Pulimeno. Reti: 5’pt Pedani, 7’pt Ghebresellassie, 1’st Bianchi, 3’st Malouk, 5’st Kakà, 11’st Malouk, 12’st De Michelis, 13’st Kakà, 15’st Pedani, 19’st Malouk, 19’st Fanile. Dopo un primo tempo molto equilibrato, chiuso 1-1, l’Imolese Futsal è crollata nella ripresa incassando ben 6 reti e segnandone solamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Futsal A2, i rossoblù osserveranno adesso il turno di riposo. L’Imolese perde a Prato con un punteggio tennistico. Il gol finale di Cioccia è solo un piccolo sorrisoPRATO 6 IMOLESE FUTSAL 1 PRATO: Cerri, Del Greco, Benassai, Panchetti, Bellocci, Ciardelli, Fazzini, Berti, Giannatasio, Barbero, Garcia Martini.
CALCIO A 5 SERIE A2. Il Montebianco strapazza l’ImoleseContinua anche nel 2026 la striscia vincente casalinga del Montebianco Prato Calcio a 5.
Futsal A2: a Terni finisce 5-4. La Dozzese si è persa: quinto stop di filaLa Dozzese Futsal perde la quinta partita consecutiva a Terni, scivolando al quarto posto. Prossimo scontro cruciale contro il Bologna. Classifica: Unicusano Terni in testa. La Dozzese Futsal è in ... ilrestodelcarlino.it
Futsal Academy, con la Roma per continuare a sognare la Magica favola serie A2Siamo giunti all’ultimo mese di regular season, quello che decreterà la posizione della Futsal Academy nel girone E di serie B. Continua il duello con l’Ardea, da cui uscirà fuori il nome della squadr ... civonline.it