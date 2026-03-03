Futsal a2 | a terni L’Imolese crolla | occasione persa

Nel match di futsal di serie A2 a Terni, la squadra locale ha vinto con un punteggio di 7 a 4 contro l’Imolese Futsal. La partita ha visto in campo i giocatori della Ternana, tra cui Capotosti, Almadori e Balducci, mentre tra gli ospiti erano presenti Bianchi, Pedani e De Michelis. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli sulla dinamica del punteggio o sugli eventi specifici.