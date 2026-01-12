Il Montebianco Prato Calcio a 5 conferma la sua buona forma all’inizio del 2026, battendo con un risultato netto di 6-1 l’Imolese in una partita valida per la serie A2. La squadra, guidata da Luca Pullerà, prosegue così la sua serie positiva casalinga, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione in vista delle prossime sfide del campionato.

Continua anche nel 2026 la striscia vincente casalinga del Montebianco Prato Calcio a 5. La formazione allenata da Luca Pullerà apre nel migliore dei modi il nuovo anno e il girone di ritorno superando con un netto 6-1 l’ Imolese. Il match si sblocca nel primo tempo grazie a un’autorete che rompe l’equilibrio iniziale, con gli ospiti capaci di restare in partita fino al raddoppio firmato da Bellocci, che consente ai lanieri di andare al riposo sul 2-0. Nella ripresa l’Imolese prova a rientrare in gara con un buon avvio, ma il Montebianco colpisce in contropiede con Berti per il 3-0 che indirizza definitivamente l’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CALCIO A 5 SERIE A2. Il Montebianco strapazza l'Imolese

