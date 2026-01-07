Cuore e storie di resistenza quotidiana | cosa ho visto nella mensa del Carmine
Durante le festività nella Mensa del Carmine di Napoli, ho osservato momenti di resistenza quotidiana attraverso le storie delle persone che trovano nel ristoro un conforto e una speranza. In un periodo di calma e di quiete cittadina, queste esperienze rivelano il valore di un gesto semplice ma importante per chi affronta ogni giorno con dignità e resilienza.
Sono andato alla Mensa del Carmine di Napoli nei giorni delle feste, quando la città rallenta, le serrande si abbassano e le famiglie si chiudono intorno a una tavola apparecchiata. Qui no. Qui il tempo resta lo stesso. Ho visto persone in attesa già dal mattino. Sedute sulla scalinata, in piedi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
