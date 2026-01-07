Cuore e storie di resistenza quotidiana | cosa ho visto nella mensa del Carmine

Durante le festività nella Mensa del Carmine di Napoli, ho osservato momenti di resistenza quotidiana attraverso le storie delle persone che trovano nel ristoro un conforto e una speranza. In un periodo di calma e di quiete cittadina, queste esperienze rivelano il valore di un gesto semplice ma importante per chi affronta ogni giorno con dignità e resilienza.

