Furto nelle case popolari di Valle | obbligo di firma per gli arrestati

Venerdì scorso, due uomini senza precedenti penali di 50 e 41 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Avellino con l’accusa di aver commesso un furto e danneggiamenti nelle abitazioni del rione Valle. Entrambi sono stati portati in caserma e sottoposti all’obbligo di firma. L’operazione si è conclusa con l’arresto, mentre proseguono le indagini sui fatti.

Due uomini, rispettivamente di cinquant'anni e quarantuno, entrambi senza precedenti penali, sono stati arrestati venerdì scorso dai Carabinieri della Compagnia di Avellino con l'accusa di danneggiamento e furto aggravato, commesso nelle case popolari del rione Valle. I due sono stati fermati.