Askatasuna domiciliari per Simionato e obbligo di firma per i due torinesi arrestati | Salvini | Una vergogna

Il giudice ha deciso di mettere ai domiciliari Simionato e di imporre l’obbligo di firma ai due torinesi arrestati durante i disordini scoppiati in occasione della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. Salvini commenta dicendo che è una vergogna. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine sono in allerta.

Andrà ai domiciliari Angelo Francesco Simionato, il 22enne della provincia di Grosseto immortalato insieme ai componenti del gruppo che sabato 31 gennaio ha aggredito a Torino Alessandro Calista, il poliziotto del reparto mobile di Padova rimasto ferito durante i disordini seguiti alla manifestazione pro Askatasuna. Lo ha disposto il gip del Tribunale del capoluogo piemontese Irene Giani, sciogliendo la riserva dopo l'udienza di convalida celebrata lunedì 2 febbraio. Una delle contestazioni mosse a Simionato è quella «concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico durante le manifestazioni».

