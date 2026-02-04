Askatasuna domiciliari per Simionato e obbligo di firma per i due torinesi arrestati Salvini | Vergogna

Il gip Giovanni Giani ha disposto i domiciliari per Simionato e l’obbligo di firma per altri due attivisti torinesi coinvolti nei disordini durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. La decisione arriva in seguito alle tensioni di ieri, con le forze dell’ordine che hanno fatto i conti con un gruppo di manifestanti molto agitati. Salvini non ha nascosto la sua rabbia, definendo la situazione una “vergogna”.

Andrà ai domiciliari Angelo Francesco Simionato, il 22enne della provincia di Grosseto immortalato insieme ai componenti del gruppo che sabato 31 gennaio ha aggredito a Torino Alessandro Calista, il poliziotto del reparto mobile di Padova rimasto ferito durante i disordini seguiti alla manifestazione pro Askatasuna. Lo ha disposto il gip del Tribunale del capoluogo piemontese Irene Giani, sciogliendo la riserva dopo l'udienza di convalida celebrata lunedì 2 febbraio. Agli altri due dimostranti arrestati durante il corteo – Pietro Desideri, 31 anni, e Matteo Campaner, 35 – il giudice per le indagini preliminari ha imposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

