Salento furto al supermercato | bottino da 2mila euro recuperato dopo l' incidente d' auto dei ladri

Due ladri hanno tentato di rubare al supermercato Eurospin di Parabita, ma sono stati fermati mentre scappavano con circa 2.000 euro di merce. I criminali sono fuggiti a bordo di un’auto, che è rimasta coinvolta in un incidente lungo la strada provinciale. La polizia è intervenuta subito e ha recuperato il bottino. Questo episodio segna il settimo furto ai danni di supermercati in provincia di Lecce da gennaio.

Settimo furto dall'inizio dell'anno ai danni di supermarket in provincia di Lecce. Nella notte è stata presa di mira la filiale Eurospin di Parabita, lungo la strada provinciale che collega il paese ad Alezio. Anche in questo caso i malviventi avrebbero puntato dritto al reparto salumeria, portando via un bottino composto da forme di grana e prosciutti interi, per un valore stimato attorno ai duemila euro. La fuga si sarebbe interrotta poco dopo, all'altezza di Galatone, dove la vettura utilizzata per il colpo — una vecchia Fiat Uno verde, risultata rubata — è rimasta coinvolta in un incidente.