Ladri acrobati si arrampicano sulle tubature e svaligiano appartamento

Nella giornata di domenica, ladri acrobati hanno svaligiato un appartamento in via San Marco a Piedimonte Matese, approfittando dell’assenza dei proprietari. L’intervento dei malviventi, che si sono arrampicati sulle tubature, ha causato preoccupazione nella comunità locale. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e rafforzare la sicurezza nella zona.

Ladri in azione a Piedimonte Matese. Nel pomeriggio di domenica, mentre i proprietari non erano in casa, i malviventi hanno messo a segno un raid in un’abitazione di via San Marco.Come denunciato dalla vittima sui social, i ladri si sarebbero arrampicati su una tubatura del gas per raggiungere.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Piedimonte Matese Ladri si arrampicano sulle grondaie e svaligiano 2 appartamenti Viale Italia, colpo da 300mila euro in un appartamento: ladri si arrampicano sulle impalcature e svuotano la cassaforte Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Piedimonte Matese Argomenti discussi: Ladro acrobata arrestato a Montesacro: furto al quarto piano tramite ponteggio; Cava de’ Tirreni, Senatore lancia l’allarme: Furti nelle abitazioni ormai quotidiani; Ladri acrobati messi in fuga dai vicini. Ladri acrobati messi in fuga dai viciniMomenti di paura nella serata di ieri a Solofra, in via Michele Napoli, dove un gruppo di ladri, con il volto coperto, ha tentato un furto in un’abitazione mettendo in scena un vero e proprio raid da ... ilfattovesuviano.it Ladri acrobati nel centro di Marino: immortalati mentre si arrampicano sui balconi / FOTOA denunciare pubblicamente quanto accaduto è stato Marco Comandini, segretario del Circolo del Partito Democratico di Marino Centro, che ha affidato ai social una testimonianza diretta e molto critica ... castellinotizie.it Ladri acrobati in azione in via Michele Napoli a Solofra. Malviventi messi in fuga dalle urla dei vicini. #itv - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.