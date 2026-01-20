Proprietari fuori casa e malviventi svaligiano appartamento | Ladri di galline hanno distrutto tutto

Nella zona di Piedimonte Matese, un’abitazione in via D’Amore è stata oggetto di furto durante l’assenza dei proprietari. I malviventi sono entrati nell’immobile, causando danni e sottraendo beni. Questo episodio si aggiunge a una serie di episodi di criminalità che interessano il territorio comunale, evidenziando la necessità di maggiori misure di sicurezza e attenzione.

