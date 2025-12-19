Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - A pochi mesi dall'appuntamento del luglio scorso in cui istituzioni, clinici ed esperti si erano riuniti a Roma per affrontare il tema della transizione dall'età pediatrica all'età adulta nelle malattie neurologiche rare, si è tenuto l'incontro 'Regione Lazio. Continuità di cura nelle malattie rare: il Lazio costruisce il modello di transizione' dedicato alle encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche (DEEs) e ai percorsi assistenziali previsti dal Piano nazionale malattie rare 2023-2026, organizzato da Edra Spa con il supporto non condizionato di Ucb Pharma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare, dal Lazio un modello per continuità cure dall'età pediatrica all'età adulta

Leggi anche: Cardiologia pediatrica, in Romagna 5.650 prestazione: "Oggi otto bambini su dieci con cardiopatie raggiungono l’età adulta"

Leggi anche: Verso la Vita Indipendente: dalla nascita all’età adulta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cittadinanzattiva Informa, numero 827 - 18 dicembre 2025; Inchiesta dialisi, Cittadinanzattiva Lazio: “fatti gravi e scenari preoccupanti; Attualitalk. Malattie rare, al Senato il focus su diagnosi e disuguaglianze di genere.

Malattie rare, dal Lazio un modello per continuità cure dall'età pediatrica all'età adulta - Partendo dalle encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche la regione si candida a laboratorio nazionale ... adnkronos.com