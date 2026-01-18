Rubava nelle scuole colto sul fatto Si indaga per una serie di furti a partire da novembre

Nella provincia di Torino, uno studente è stato sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di un’aula della scuola secondaria di primo grado. L’episodio, avvenuto a novembre, ha portato all’apertura di un’indagine per una serie di furti nella zona. Le autorità stanno accertando i dettagli e le eventuali responsabilità, mantenendo un’attenzione costante sul fenomeno.

È stato sorpreso mentre frugava tra i banchi di un'aula nella scuola secondaria di primo grado in provincia di Torino. I carabinieri sono intervenuti nel cuore della notte, fermando un uomo di 42 anni già noto alle forze dell'ordine. L'accesso all'edificio era avvenuto forzando una porta laterale con un cacciavite. Nel momento dell'arresto, l'uomo aveva con sé strumenti da scasso. L'indagine non si è fermata al sopralluogo. Nell'abitazione del fermato sono stati ritrovati dispositivi informatici provenienti da altri tre istituti scolastici, oggetto di furti risalenti al 13 gennaio. Gli inquirenti stanno ora esaminando i materiali sequestrati per verificare eventuali corrispondenze con episodi precedenti.

