Furti nella zona di Pietramelara Aveta chiede controlli più serrati sul territorio

Tempo di lettura: < 1 minuto «Potenziare i servizi di presidio del territorio e i sistemi di videosorveglianza». È la richiesta del consigliere regionale Raffaele Aveta, eletto nella lista del Movimento 5 Stelle, alle autorità locali e provinciali per fronteggiare la recrudescenza di furti negli appartamenti nel comprensorio di Pietramelara e comuni limitrofi. «Giungono notizie e segnalazioni – spiega Aveta – che preoccupano i cittadini, con azioni criminose portate a compimento anche con i proprietari in casa. Si tratta di una situazione alla quale bisogna porre rimedio con controlli più serrati sul territorio, ma anche con sistemi fissi di videosorveglianza lungo le strade di accesso ai paesi». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La zona è spesso bersaglio di furti e con il disservizio in atto, “non funziona l’antifurto e uscire dalle proprie abitazioni significa abbandonarle e lasciarle scoperte, senza telecamere e controllo” - facebook.com facebook