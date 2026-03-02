Furti nel cimitero di Ariano Irpino il sindaco intensifica i controlli

Il sindaco di Ariano Irpino ha annunciato un aumento dei controlli dopo una serie di furti nel cimitero locale. I ladri hanno sottratto fiori, lumini e oggetti personali lasciati sulle tombe, causando preoccupazione tra i cittadini. Le autorità stanno verificando le immagini delle telecamere e rafforzando la presenza sul territorio per prevenire ulteriori episodi.

Franza: "Dobbiamo isolare chi compie queste azioni vergognose e restituire al cimitero la pace e il rispetto che merita" I ladri hanno preso di mira il cimitero di Ariano Irpino rubando fiori, lumini e oggetti personali posti a ornamento delle tombe. “Rubare in un luogo sacro, dove riposa la memoria della nostra città, è un atto di una bassezza inqualificabile che offende la dignità di chi non c'è più e il dolore delle famiglie" commenta amareggiato il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza a cui sono arrivare diverse segnalazioni di furti da parte dei cittadini. L'Amministrazione comunale, per arginare il fenomeno, ha disposto l'intensificazione della vigilanza da parte della Polizia Municipale sia all'interno sia all'esterno del cimitero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

