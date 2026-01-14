Maxi furti di rame il sindaco | Attenti a chi incontrate al cimitero

Il sindaco invita i cittadini a prestare attenzione in occasione dei recenti furti di rame al cimitero. Si raccomanda di segnalare eventuali persone sospette o comportamenti anomali per contribuire alla sicurezza e prevenire ulteriori danni. La collaborazione della comunità è fondamentale per tutelare il patrimonio e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Furti di rame al cimitero: il sindaco chiede la collaborazione dei cittadini invitandoli a segnalare la presenza di persone sospette.Furti al cimiteroA parlare, sui social, è Matteo Baraggia, sindaco di Aicurzio, piccolo borgo del Vimercatese che, come altri comuni del territorio, in queste settimane è stato preso di mira dai ladri di rame.

Razzia di rame al cimitero, blitz in diretta sulle spycam. Montegranaro, il sindaco: «Ci sono buone possibilità di individuare i ladri» - MONTEGRANARO Brutta sorpresa quella scoperta in questi giorni da diversi cittadini, che recandosi al civico cimitero di Montegranaro, hanno notato l’assenza di grondaie e discendenti in ... msn.com

Furto di rame a Pavone Mella: razziata la chiesetta del cimitero - Dopo il colpo alle statue in bronzo del cimitero di Capriolo, anche Pavone Mella subisce un raid notturno: i ladri hanno portato via tutta la copertura in rame della cupola e danneggiato la croce. quibrescia.it

Furti nei cimiteri: attenzione. Destano molta preoccupazione i continui e odiosi furti di rame e bronzo che stanno avvenendo in provincia (Pedrengo, Treviolo, Albano S.A., Brusaporto, Spirano, ecc.), che danneggiano il patrimonio comunale e soprattutto profan facebook

Furto di rame al cimitero di Pavone del Mella x.com

