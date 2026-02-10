Elba scacco matto alla banda di El Diablo | 8 indagati e mezzo chilo di cocaina sequestrato

La polizia ha smantellato una banda di trafficanti di droga sull’isola d’Elba. Otto persone sono state indagate e sequestrato mezzo chilo di cocaina. Gli investigatori hanno scoperto che usavano un linguaggio in codice, parlando di “ricariche” e “regalini” per nascondere le vere intenzioni. La operazione ha portato a un colpo deciso contro il traffico di droga locale.

PORTOFERRAIO – Usavano un linguaggio in codice per non farsi scoprire, parlando di “ricariche” o “regalini” quando in realtà si accordavano sulle dosi da piazzare. È finita con un blitz all’alba l’attività di una rete di spaccio ben radicata sull’Isola d’Elba, capace di garantire un flusso costante di stupefacenti non solo ai turisti estivi, ma anche ai residenti durante i mesi invernali. L’operazione, ribattezzata El Diablo dal soprannome di uno dei principali indagati, ha raggiunto il suo apice nella giornata di ieri ( 9 febbraio). I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno schierato venti uomini e nove pattuglie per chiudere il cerchio su un’indagine partita nel maggio del 2025 sotto la direzione della Procura di Livorno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Elba Banda “Ti porto un regalino?”. Così ‘El Diablo’ riforniva l’Elba di droga. Maxi operazione sull’isola, 5 indagati La polizia ha smantellato un giro di droga gestito da ‘El Diablo’ sull’Isola d’Elba. Paderno Dugnano, inseguimento e arresto, sequestrato mezzo chilo di cocaina Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Elba Glam - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.