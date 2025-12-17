Fucina Machiavelli ospita lo spettacolo Surrealismo Capitalista

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 dicembre alle 21, la Fucina Machiavelli ospita lo spettacolo “Surrealismo Capitalista” del Collettivo Baladam B-Side di Torino. Un evento teatrale che combina ritmo e comicità, offrendo una riflessione satirica sulle derive della società contemporanea attraverso un'esperienza scenica vivace e coinvolgente.

fucina machiavelli ospita lo spettacolo surrealismo capitalista

© Veronasera.it - Fucina Machiavelli ospita lo spettacolo “Surrealismo Capitalista”

Questo sabato 20 dicembre alle 21 arriva in Fucina Machiavelli lo spettacolo “Surrealismo Capitalista” del Collettivo Baladam B-Side di Torino: un precipitato teatrale di puro ritmo comico, che mette in scena un compendio di derive della società odierna. In scena due attori e un’attrice che fanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Teatro Fucina Machiavelli ospita uno spettacolo dedicato alle famiglie per imparare a chiedersi “Scusa”

Leggi anche: Lo spettacolo "Ahmen" apre la nuova stagione al Teatro Fucina Machiavelli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fucina Culturale Machiavelli ospita Generazione Disagio

Video Fucina Culturale Machiavelli ospita Generazione Disagio

fucina machiavelli ospita spettacoloLe follette Gegia e Bagigia alla Fucina Machiavelli con un nuovo mistero di Natale - Come ormai da tradizione, Fucina Machiavelli invita i più piccoli a festeggiare il ... giornaleadige.it

Nicolò Sordo in scena alla Fucina Culturale Machiavelli - Sabato 27 dicembre 2025 a Verona per la stagione teatrale della Fucina Culturale Machiavelli in scena Hijos de Buddha – Studio 1, dell'autore e attore Nicolò Sordo. veronasera.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.