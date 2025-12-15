Nicolò Sordo in scena alla Fucina Culturale Machiavelli
Sabato 27 dicembre 2025 a Verona per la stagione teatrale della Fucina Culturale Machiavelli in scena Hijos de Buddha – Studio 1, dell'autore e attore Nicolò Sordo. La fortunata pièce teatrale, dopo il Campania Teatro Festival tra i più prestigiosi eventi di drammaturgia contemporanea, approda in. Veronasera.it
