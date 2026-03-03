Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Frosinone e Pescara, valida per il turno numero 28 di Serie B. Il Frosinone, guidato da Alvini, affronta in casa il Pescara, che occupa la posizione più bassa in classifica. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate.

Turno numero 28 di Serie B per il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro il fanalino di coda Pescara. Ciociari che con il pari di Catanzaro hanno perso terreno sul duo di testa, adesso distante 3 punti. Un punto comunque d’oro visto che la squadra è stata capace di rimontare due gol ai locali rimediando un brutto approccio alla gara. Il delfino ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Frosinone-Pescara (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Palermo-Mantova (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl KO di Pescara è stato un brutto colpo per il Palermo di Inzaghi, che oggi è impegnato nel posticipo del 27esimo turno di Serie B contro il Mantova...

Carrarese-Catanzaro (mercoledì 04 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiLa Carrarese ospita il Catanzaro per il 28esimo turno del campionato di Serie B nella speranza di ritrovare un successo che manca da fine gennaio.

Contenuti utili per approfondire Frosinone Pescara mercoledì 04 marzo...

Temi più discussi: Live Frosinone - Pescara - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 04/03/2026; Frosinone-Pescara, altra big sul cammino del Delfino: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Pronostico Frosinone-Pescara: analisi, quote e consigli; Il Pescara batte il Palermo, Insigne in rete alla prima da titolare. Pari tra Catanzaro e Frosinone.

Frosinone-Pescara, altra big sul cammino del Delfino: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingAltro giro, altra corsa e altra big sulla strada del Pescara. Dopo Venezia e Palermo, ecco nella terza gara in 10 giorni il Frosinone da affrontare in Ciociaria in un trittico da brividi per la banda ... ilpescara.it

Pronostico Frosinone vs Pescara – 4 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Frosinone e Pescara si disputerà il 4 Marzo 2026 alle 20:00 sul terreno dello Stadio Benito Stirpe. Un appuntamento che promette ... news-sports.it

La domenica di Serie B regala il ritorno al gol col Pescara di Lorenzo Insigne, dopo 13 anni: Palermo k.o., mentre il Frosinone pareggia. - facebook.com facebook

Passo indietro del Palermo sconfitto dal Pescara, il Frosinone si allontana dalla vetta #SerieB #Palermo #frosinone x.com