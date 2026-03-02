Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 19:00 si svolge la partita tra Carrarese e Catanzaro, valida per il 28esimo turno del campionato di Serie B. La Carrarese gioca in casa e cerca di interrompere una serie di risultati senza vittoria iniziata a fine gennaio. La squadra ospite, il Catanzaro, arriva a questa sfida con l’obiettivo di ottenere punti in trasferta.

La Carrarese ospita il Catanzaro per il 28esimo turno del campionato di Serie B nella speranza di ritrovare un successo che manca da fine gennaio. I toscani hanno fatto registrare due pari e quattro sconfitte nelle ultime sei partite giocate trovando la via del gol solamente in due occasioni. La formazione allenata dal tecnico Antonio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Catanzaro (mercoledì 04 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Catanzaro nuovamente in campo mercoledì. Contro la Carrarese arbitra DionisiROMA Resi noti gli arbitri della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo. 03/03 Padova – Spezia (ore 19) arbitro: Perri di Roma; – ore 20 Cesen ... corrieredellacalabria.it

Pronostico Carrarese vs Catanzaro – 4 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Carrarese e Catanzaro accende il Stadio dei Marmi il 4 Marzo 2026 alle 19:00. Un appuntamento che promette equilibrio, intensità e ... news-sports.it

Carrarese–Catanzaro: al via la prevendita biglietti, prezzi e modalità di accesso per la 28ª giornata di Serie B x.com

Serie B CARRARESE vs CATANZARO Data e ora: 04/3/2026 ore 19:00 Luogo evento: CARRARA, STADIO dei MARMI • SETTORI LOCALI INIZIO VENDITE: 25.2.2026 ore 16:00 TARIFFE: - INTERO - RIDOTTO UNDER 14 (riduzione valida per i nati DOPO il 0 - facebook.com facebook