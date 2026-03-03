Palermo-Mantova mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca Palermo-Mantova, una partita valida per il 27esimo turno di Serie B. Il Palermo, reduce da una sconfitta contro Pescara, affronta il Mantova di Modesto nel posticipo serale. Le formazioni sono state annunciate e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida. La partita si svolge allo stadio di Palermo.

Il KO di Pescara è stato un brutto colpo per il Palermo di Inzaghi, che oggi è impegnato nel posticipo del 27esimo turno di Serie B contro il Mantova di Modesto. I rosanero hanno interrotto una serie positiva che durava da 14 partite, ed è arrivata a margine di una prova sotto tono, soprattutto dopo aver trovato il gol del vantaggio con il.