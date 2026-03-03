Frode fiscale da 35 milioni con falsi sponsor 42enne chiede il patteggiamento

Un uomo di 42 anni, considerato il principale responsabile di un sistema di frode fiscale, ha richiesto di patteggiare una pena di tre anni e sei mesi. L’indagine, condotta dalla guardia di finanza di Sciacca, ha scoperto un giro di false sponsorizzazioni e ha stimato un danno di oltre 35 milioni di euro. La richiesta include anche la confisca di beni per circa 3 milioni di euro.

Nell'inchiesta della guardia di finanza di Sciacca su una presunta frode fiscale da oltre 35 milioni di euro, il 42enne ritenuto la "mente" del sistema ha chiesto di patteggiare una pena di 3 anni e 6 mesi, con la confisca di beni per un valore di 3 milioni di euro. La decisione del gup è attesa.