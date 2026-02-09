Palestinesi storpi e senza casa rivolta contro le parole della consigliera di Fratelli d' Italia

Una protesta si è scatenata a Calenzano dopo le parole della consigliera di Fratelli d’Italia. Alcuni palestinesi presenti nel paese si sono sentiti offesi e hanno protestato, definendosi “storpi e senza casa”. La polemica nasce dalle dichiarazioni della politica, che ha criticato il modo in cui vengono gestiti alcuni rapporti internazionali e ha suggerito di puntare su altri paesi, come l’Austria, dove, a suo dire, la vita è più facile. La situazione ha acceso gli animi e aperto un nuovo fronte nel dibattito locale.

