Palestinesi storpi e senza casa rivolta contro le parole della consigliera di Fratelli d' Italia

Da firenzetoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una protesta si è scatenata a Calenzano dopo le parole della consigliera di Fratelli d’Italia. Alcuni palestinesi presenti nel paese si sono sentiti offesi e hanno protestato, definendosi “storpi e senza casa”. La polemica nasce dalle dichiarazioni della politica, che ha criticato il modo in cui vengono gestiti alcuni rapporti internazionali e ha suggerito di puntare su altri paesi, come l’Austria, dove, a suo dire, la vita è più facile. La situazione ha acceso gli animi e aperto un nuovo fronte nel dibattito locale.

"Non ho capito perché a Calenzano siamo sempre andati a trovare tutti questi disastri. Cioè, non si poteva fare un gemellaggio in Austria, dove sono ricchi, stanno bene. Venivano qui e ci portavano qualche risorsa. Non ho capito perché ci andiamo sempre a far male, cioè dobbiamo andare da quelli.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Palestinesi Storpi

«Meglio un gemellaggio con l’Austria che è ricca, invece dei palestinesi storpi, poveri e senza casa»: bufera a Calenzano per le parole di una consigliera FdI – Il video

Una consigliera di Fratelli d’Italia ha scatenato una polemica con parole dure sui palestinesi, definendoli “storpi, poveri e senza casa”.

Palestinesi “storpi, poveri e senza casa”. Scoppia la bufera sulla consigliera di FdI

La consigliera di FdI Monica Castro ha causato una vera bufera con le sue parole sul patto di amicizia tra Calenzano e Jenin.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Palestinesi Storpi

Argomenti discussi: Calenzano, in consiglio comunale l'esponente di FdI deride i palestinesi: Storpi, non hanno nulla; Palestinesi storpi, poveri e senza casa: scoppia la bufera sulla consigliera di FdI. Ecco il video; Palestinesi storpi e senza casa, bufera sulla consigliera di Fdi a Calenzano, Firenze; Palestinesi storpi e senza casa: a Calenzano parole choc in consiglio comunale da consigliera FdI.

palestinesi storpi e senzaLe parole choc di Monica Castro, consigliera di Fratelli d'Italia: Palestinesi storpi, poveri e senza casaLe polemiche durante il consiglio comunale a Calenzano mentre si discuteva di un patto d'amicizia con la città di Jenin, in Palestina: Meglio l'Austria, lì sono ricchi. La politica ha poi ritratta ... today.it

Palestinesi storpi e senza casa, bufera sulla consigliera di Fdi a Calenzano, FirenzeE' bufera per le parole sui palestinesi pronunciate dalla consigliera di Fdi Monica Castro all'assemblea comunale di Calenzano (Firenze) a ... notizie.tiscali.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.