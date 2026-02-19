Dissesto idrogeologico al via il consolidamento di contrada San Giuliano a Naso

A Naso, i lavori di consolidamento di contrada San Giuliano partiranno a breve, dopo il verificarsi di frequenti frane nella zona. La causa principale è il dissesto idrogeologico aggravato dalle intense piogge degli ultimi mesi. Il progetto prevede interventi per rafforzare il terreno e prevenire ulteriori crolli, proteggendo le abitazioni e la viabilità locale. I lavori dureranno alcune settimane e coinvolgeranno operai e mezzi specializzati. La sicurezza dei residenti rappresenta ora la priorità, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Partiranno a breve a Naso, i lavori di messa in sicurezza di contrada San Giuliano, a monte della Strada statale 116 che collega Randazzo con Capo d’Orlando. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha assegnato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Frane, in gara il consolidamento di contrada San Giuliano a NasoLa Regione Siciliana interviene a Naso con un intervento di consolidamento in contrada San Giuliano, nel quadro delle attività di contrasto al dissesto idrogeologico. Dissesto idrogeologico, in gara i lavori di consolidamento di contrada Carcarella a Santo Stefano di CamastraInizia il cantiere per mettere in sicurezza contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sinagra, al via i lavori contro il dissesto: 590 mila euro per mettere in sicurezza il centro abitato; Febbo: Chieti non frana e il sindaco replica: Il dissesto idrogeologico non è una mia invenzione; Dissesto idrogeologico, Mandanici (ME): in gara lavori da due milioni di euro per consolidare il centro abitato; Dissesto idrogeologico, 2 milioni per mettere in sicurezza Mandanici nel Messinese. Dissesto idrogeologico, 2 milioni per mettere in sicurezza Mandanici nel MessineseLa Regione Siciliana accelera sul fronte della messa in sicurezza del territorio. A Mandanici, piccolo centro della provincia di Messina, sono stati messi in gara i lavori per il consolidamento ... blogsicilia.it Dissesto idrogeologico. Amirante, affidata la progettazione della strada regionale a ClauzettoLa Regione Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente affidato la progettazione tecnica per risolvere il grave dissesto idrogeologico che colpisce la strada regionale 22 nel Comune di Clauzetto. Questo in ... triestecafe.it Asl Napoli 2 Nord. . Nuove frontiere nella Terapia del Dolore all'Ospedale San Giuliano di Giugliano! Sapevi che la stimolazione del nervo vago può essere una soluzione efficace contro l’emicrania e il dolore cronico Il nostro centro, Hub di riferimento r facebook