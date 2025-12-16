Frane in gara il consolidamento di contrada San Giuliano a Naso

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana interviene a Naso con un intervento di consolidamento in contrada San Giuliano, nel quadro delle attività di contrasto al dissesto idrogeologico. L’obiettivo è mettere in sicurezza il centro abitato e il versante sovrastante la strada statale 116, migliorando la sicurezza delle aree interessate. L'intervento è guidato dalla struttura regionale dedicata alla prevenzione dei dissesti naturali.

Immagine generica

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Naso, per mettere in sicurezza il centro abitato di contrada San Giuliano e il versante che sovrasta la strada statale 116, che collega Randazzo a Capo d’Orlando. Messinatoday.it

Archi Ch, al via i lavori per la sistemazione della frana in contrada Rascitti

Video Archi Ch, al via i lavori per la sistemazione della frana in contrada Rascitti
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

frane gara consolidamento contradaFrane, in gara il consolidamento del centro abitato di Sinagra nel Messinese - La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che ha al suo vertice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Sinagra nel Messinese per mettere in sicurezza il ce ... ilsicilia.it

frane gara consolidamento contradaSinagra: pubblicata la gara per il consolidamento del borgo di Martini - La Struttura regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico ha pubblicato, tramite gli uffici diretti da Sergio Tumminello, la gara ... 98zero.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.