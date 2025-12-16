Frane in gara il consolidamento di contrada San Giuliano a Naso

La Regione Siciliana interviene a Naso con un intervento di consolidamento in contrada San Giuliano, nel quadro delle attività di contrasto al dissesto idrogeologico. L’obiettivo è mettere in sicurezza il centro abitato e il versante sovrastante la strada statale 116, migliorando la sicurezza delle aree interessate. L'intervento è guidato dalla struttura regionale dedicata alla prevenzione dei dissesti naturali.

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Naso, per mettere in sicurezza il centro abitato di contrada San Giuliano e il versante che sovrasta la strada statale 116, che collega Randazzo a Capo d'Orlando.

