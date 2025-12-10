Migranti von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha presentato un nuovo piano durante la seconda Conferenza dell’Alleanza Globale per la Contrasto al Traffico di Migranti a Bruxelles. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione tra Europa e Africa nella lotta contro i trafficanti di migranti, affrontando le sfide legate alla gestione delle migrazioni e alla sicurezza.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel discorso inaugurale della seconda Conferenza dell’Alleanza Globale per la Contrasto al Traffico di Migranti a Bruxelles lancia un piano sul tema. “Oggi sottoscriviamo una Dichiarazione congiunta, un progetto per porre fine al modello di business del traffico di migranti in tutto il mondo. Si basa su tre principi: in primo luogo, dobbiamo impedire i viaggi offerti dai trafficanti di migranti. In secondo luogo, dobbiamo rispondere all’evoluzione del modello di business dei trafficanti. E infine, dobbiamo mostrare alle potenziali vittime che esistono sempre alternative più sicure”, le sue parole. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti, von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa

Von der Leyen: 'Dalla semplificazione risparmi per 4,5 miliardi' Accolgo con favore l'accordo politico sul pacchetto di semplificazione Omnibus I. Con un risparmio fino a 4,5 miliardi di euro ridurrà i costi amministrativi, taglierà la burocrazia e renderà più sempli - facebook.com Vai su Facebook

Von der Leyen, 'oggi piano per smantellare traffico di migranti globale' - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Secondo ansa.it