La Germania salva i motori endotermici dalla von der Leyen

La recente decisione della Germania di sostenere i motori endotermici mette in discussione le posizioni della Commissione Europea e della sua presidente, Ursula von der Leyen. L'evento solleva interrogativi sulla coerenza delle politiche ambientali dell’UE e sulle influenze politiche che possono aver inciso sulle scelte strategiche in materia di tecnologia e sostenibilità.

La decisione apre anche a interrogativi sulla credibilità della Commissione Europea e soprattutto di un personaggio come Ursula von der Leyen, che cambia idea col cambio degli assetti politici. La decisione della Commissione europea di revocare il divieto di vendita di auto a motore termico dal 2035 segna una svolta inattesa e destinata a generare . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Volkswagen intende tagliare decine di migliaia di posti in Germania.

La Germania ha uno degli spazi aerei più trafficati al mondo, che dovrà essere riorganizzato in caso di attacco diretto o contro un Paese alleato della Nato

Svolta nei negoziati, dalla Germania arriva la notizia: sarà revocato lo stop alle endotermiche nel 2035 - Stando a quanto riferisce il quotidiano tedesco BILD, la Commissione Europea ha deciso di revocare il bando delle endotermiche nel 2035 ...

Auto, la Germania chiede all'Ue di allentare il bando ai motori endotermici dal 2035: la possibile svolta si avvicina - Berlino spinge per includere ibridi e motori ad alta efficienza oltre il 2035, mentre l'auto tedesca affronta tagli e concorrenza cinese.

Breaking News - Germany just Saves Combustion Engines from EU Ban

