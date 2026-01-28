Sport, Triathlon Experience promuove l’Italia nel mondo

Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale di Triathlon Experience, l’iniziativa che mette insieme sport, turismo e cultura italiana. L’obiettivo è far conoscere le bellezze del nostro paese attraverso il grande triathlon internazionale. Con questa iniziativa, gli organizzatori sperano di attirare più atleti e appassionati da tutto il mondo, portando l’Italia al centro dell’attenzione sportiva internazionale.

Il triathlon e lo sport come mezzo per far conoscere le bellezze dell'Italia. Questa l'iniziativa Triathlon Experience che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l'Italia al centro del grande triathlon internazionale. L'obiettivo è promuovere il turismo sportivo sostenibile, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e valorizzare destinazioni italiane meno battute dai circuiti tradizionali.

La ministra Santanchè annuncia che la nuova iniziativa Triathlon Experience porterà atleti da tutto il mondo in Italia.

La Federazione Italiana Triathlon presenta una nuova iniziativa che punta a unire sport e turismo.

