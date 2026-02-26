Un momento di grande attenzione per Jannik Sinner, che ha affrontato due sconfitte recenti contro avversari di rilievo. La sua capacità di reagire alle battute d’arresto sarà al centro delle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare e consolidare la posizione nel circuito. La sua crescita resta sotto i riflettori di appassionati e addetti ai lavori, pronti a seguire i suoi prossimi passi.

Un momento particolare per Jannik Sinner. Le due sconfitte contro il serbo Novak Djokovic agli Australian Open e il ceco Jakub Mensik a Doha hanno alimentato non poco scetticismo sulle prospettive del n.2 del mondo, in considerazione di quanto di buono sta facendo il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 ATP). A perorare la causa di Sinner, in un certo senso, è intervenuta una voce autorevole e controcorrente: quella di Rick Macci. Il veterano dei coach americani, ex mentore di leggende come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova e Jennifer Capriati, ha deciso di rispondere direttamente ai critici, usando, come da tradizione, il suo stile colorito e diretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il mentore delle sorelle Williams sostiene Sinner: "Vincerà Indian Wells o Miami e chiuderà la carriera con gli Slam in doppia cifra"

