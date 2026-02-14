Un pezzo di Foggia a Sanremo con Francesco Fredella di RTL 102,5

Francesco Fredella, giornalista di RTL 102,5, porta un pezzetto di Foggia a Sanremo, dove si svolge la celebre kermesse musicale. La sua presenza si deve alla copertura dell’evento, che quest’anno si svolge dal 24 al 28 febbraio in Liguria, attirando appassionati da tutta Italia.

Racconterà il festival dalla postazione di Rrl 102.5 - un mega truck a due passi dal Casinò della città ligure - e dalla sala stampa fino a notte fonda in diretta nazionale e sui social Sta per cominciare la settimana più attesa dell'anno, quella che quest'anno, dal 24 al 28 febbraio celebrerà la canzone italiana, la città dei fiori e la regione Liguria. Anche quest'anno un pezzo di Foggia sarà lì, a raccontarci le giornate sanremesi con quella leggerezza che da sempre contraddistingue le radio, certamente marchio di fabbrica di RTL 102,5. Il foggiano Fredella racconterà il festival dalla postazione di Rrl 102.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

