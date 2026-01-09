Gianni Alemanno resta in carcere a Rebibbia Cassazione | Ricorso inammissibile legali | Delusi non affrontato merito della questione

La Cassazione ha confermato la permanenza di Gianni Alemanno nel carcere di Rebibbia, respingendo il ricorso come inammissibile. L'ex sindaco di Roma, condannato a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze, esprime preoccupazioni sulle condizioni di detenzione, denunciando freddo e scarse condizioni di sicurezza. La decisione rappresenta l’ultimo step di un procedimento giudiziario iniziato da tempo.

Alemanno è stato condannato a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze. L'ex primo cittadino ha anche recentemente denunciato le condizioni del carcere: "Moriamo di freddo, caloriferi spenti e caldaie rotte, gli agenti sono nelle nostre stesse condizioni" Gianni Alemanno resta in carcere a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Angelo Riccardi scrive ad Alemanno: “Il carcere non sia un buco nero della Repubblica”.

