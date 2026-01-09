Gianni Alemanno resta in carcere a Rebibbia Cassazione | Ricorso inammissibile legali | Delusi non affrontato merito della questione

La Cassazione ha confermato la permanenza di Gianni Alemanno nel carcere di Rebibbia, respingendo il ricorso come inammissibile. L'ex sindaco di Roma, condannato a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze, esprime preoccupazioni sulle condizioni di detenzione, denunciando freddo e scarse condizioni di sicurezza. La decisione rappresenta l’ultimo step di un procedimento giudiziario iniziato da tempo.

Alemanno è stato condannato a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze. L'ex primo cittadino ha anche recentemente denunciato le condizioni del carcere: "Moriamo di freddo, caloriferi spenti e caldaie rotte, gli agenti sono nelle nostre stesse condizioni" Gianni Alemanno resta in carcere a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gianni Alemanno resta in carcere a Rebibbia, Cassazione: "Ricorso inammissibile", legali: "Delusi, non affrontato merito della questione" Leggi anche: Gianni Alemanno resta in carcere: respinto il ricorso dei legali Leggi anche: Gianni Alemanno resta in carcere: la Cassazione respinge il ricorso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Angelo Riccardi scrive ad Alemanno: “Il carcere non sia un buco nero della Repubblica”. Alemanno resta in carcere: la risposta della Cassazione - Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, resta a Rebibbia a scontare la sua pena dopo l’arresto per la violazione delle prescrizioni della pena alternativa. avvenire.it

Gianni Alemanno resta in carcere. La Cassazione: "Ricorso inammissibile" - L'ex politico di An ed ex sindaco di Roma è in cella a Rebibbia dopo l'arresto avvenuto il 31 dicembre 2024 per la violazione delle prescrizioni della pena alternativa ... tg24.sky.it

Gianni Alemanno in carcere, la Cassazione respinge il ricorso: l'ex sindaco di Roma resta a Rebibbia - Gianni Alemanno deve scontare la pena di 1 anno e 10 mesi con l'accusa di traffico di influenze illecite arrivata da uno dei filoni dell'indagine sul Mondo di Mezzo ... msn.com

