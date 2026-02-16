Vale Rossi papà Graziano non gli fa gli auguri di compleanno | Mi ha attaccato troppo
Vale Rossi ha festeggiato il suo compleanno senza ricevere gli auguri dal padre Graziano, che ha spiegato di sentirsi troppo attaccato da lui. Graziano Rossi ha dichiarato al Resto del Carlino che, invece di fare gli auguri, si aspetta che sia il figlio a farli a lui, aggiungendo che la loro relazione rimane tesa nonostante il giorno di festa.
Oggi, 16 febbraio, il 47° compleanno di Valentino Rossi è stato segnato da un’assenza che non è passata inosservata: quella del padre Graziano. Nonostante il campione sia tornato recentemente sotto i riflettori mondiali per il suo ruolo di tramviere alle Olimpiadi, tra i due non c’è stato alcun disgelo. Graziano ha dichiarato al Resto del Carlino che non avrebbe fatto gli auguri al figlio, aggiungendo anzi un polemico: "Dovrebbe essere lui a farli a me". Questa rottura pubblica conferma una frattura familiare ormai profonda, che ha trasformato quello che era un binomio inscindibile in un rapporto fatto di silenzi e dichiarazioni amare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
