MotoGP Francesco Bagnaia | Quest’anno mi sono sentito un outsider il rapporto con Marquez è ottimo

Nella stagione appena conclusa, Francesco Bagnaia ha affrontato diverse difficoltà, trovandosi spesso in disparte rispetto ai protagonisti. Nonostante le sfide, il rapporto con Marc Marquez si è mantenuto positivo e collaborativo. Bagnaia si è sentito un outsider, cercando di ritrovare continuità e competitività per le prossime competizioni. Questa esperienza rappresenta un momento di riflessione e crescita nel percorso del pilota italiano.

La stagione appena conclusa è stata una delle più negative per Francesco Bagnaia, poche volte competitivo e veloce. Il due volte campione del mondo ha dovuto fare i conti con una moto a tratti inguidabile e con degli avversari che si sono dimostrati superiori. Ora però inizia un nuovo Mondiale, nel quale il centauro azzurro vuole mettere da parte le difficoltà passate e riportarsi ai vertici. Intervenuto nel Podcast Supernova, il piemontese si è così espresso sulla stagione appena conclusa: “È giusto staccare e riflettere, aiuta molto specialmente dopo una stagione non facile come questa. Però dopo una settimana mi stufo e vorrei riprendere. 🔗 Leggi su Oasport.it

