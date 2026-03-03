Durante un podcast, il pilota di MotoGP ha ricordato il confronto del 2015 tra Marquez e Rossi, affermando che lui e Marc si sono portati dietro quell’episodio. Ha anche parlato del 2025, sottolineando come abbia imparato a essere più attento e a comunicare meglio i suoi problemi. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sua evoluzione come pilota.

Amici mai: tra Valentino Rossi e Marc Marquez non sembrano esserci segnali di pace all’orizzonte, come hanno suggerito più volte i diretti interessati. L’eco di questa rivalità può aver condizionato anche Francesco Bagnaia? L’italiano divide il box Lenovo Ducati con lo spagnolo, ma è anche amico dello stesso Rossi, da cui ha ricevuto più volte consigli e insegnamenti. Come ammesso da Pecco nel corso del podcast BSMT (Basement), condotto da Gianluca Gazzoli, il ricordo di quella faida sportiva si è fatto sentire anche a distanza di 10 anni, pur con modalità diverse. Il casus belli tra Marquez e Rossi risale al 2015: l’italiano perse il Mondiale MotoGP e accusò il catalano di aver favorito il connazionale Jorge Lorenzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bagnaia: "Lite Marquez-Rossi del 2015? Marc e io ci siamo portati dietro quell’episodio"

Marquez trionfa su Bagnaia e Marc Marquez nel test Sprint di SepangInizio della stagione 2026 della MotoGP con i primi test collettivi a Sepang, dove le squadre hanno tracciato una prima linea guida sullo stato di...

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5

Tutto quello che riguarda Bagnaia Lite Marquez Rossi del 2015...

Discussioni sull' argomento MotoGP 2026 al via: Ducati favorita con Márquez, ma occhio a Bezzecchi..; DIRETTA MOTOGP/ Bezzecchi show ha vinto Gp Thailandia 2026: Marquez buca, Bagnaia solo nono (Buriram 1 marzo).

Bagnaia: Mi sono portato dietro ciò che è successo nel 2015, però non è giusto perché io sono un altro pilota e faccio il mioFrancesco Bagnaia ha sottolineato che quanto accaduto tra Marc Marquez e Valentino Rossi nel 2015 si è riversato su di lui ... formulapassion.it

MotoGP, Bagnaia: Io e Marquez ci siamo portati dietro il litigio fra lui e Rossi nel 2015MotoGP: Io e Marc abbiamo comunque un bel rapporto, per me è uno stimolo e a volte mi ha dato consigli. Il mio errore è stato di cercare di rendere la Ducati GP25 simile alla GP24 ... gpone.com

Bernard Ansiau ayudando a Valentino Rossi a salir a pista con la Yamaha YZR-M1 '04 ( personal) - facebook.com facebook