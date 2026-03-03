Francesca Tanas chi è la ballerina del caso jeans a Sanremo 2026 e che accusa Carlo Conti

Durante il Festival di Sanremo 2026, è emersa una polemica coinvolgendo Francesca Tanas, ballerina nota per il suo ruolo in un episodio legato ai jeans, e Carlo Conti, conduttore della manifestazione. La questione ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, generando discussioni sui social e sui giornali. La tensione tra i protagonisti si è sviluppata nel corso delle giornate della kermesse.

Il Festival di Sanremo non è lo stesso senza una buona dose di polemiche. Anche nel 2026 la kermesse più chiacchierata della tv italiana si è portata dietro il suo carico di discussioni tra temi delicati, scivoloni e battute fuori posto. Questa volta, a far parlare è stato un dettaglio che dettaglio non è: i jeans indossati da Francesca Tanas, ballerina sul palco durante l’esibizione di Samurai Jay. Un look finito al centro dell’attenzione dopo una battuta decisamente infelice di Carlo Conti, che ha acceso l’ennesimo dibattito post-finale. Chi è Francesca Tanas Francesca Tanas ha 24 anni, vive a Lecco e porta con sé un mix culturale che è già una dichiarazione d’identità: metà dominicana, metà sarda. 🔗 Leggi su Dilei.it

“Rai= feccia. Sessualizzata per dei pantaloni da show, chiedesse scusa anche a me” Con una storia pubblicata su Instagram, è stata la stessa ballerina coinvolta a rispondere a Carlo Conti. Lo sfogo di Francesca Tanas: https://fanpa.ge/R1FTR - facebook.com facebook

Carlo Conti prende in giro i jeans di una ballerina a Sanremo. Francesca Tanas risponde duramente: Rai Feccia umana! x.com