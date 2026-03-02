Caso jeans a Sanremo ballerina Francesca Tanas accusa Carlo Conti di essere stata sessualizzata | il motivo

Durante una trasmissione a Sanremo, la ballerina Francesca Tanas ha accusato Carlo Conti di averla sessualizzata, in particolare a seguito di un commento fatto sui suoi jeans. La discussione si è concentrata sul modo in cui il conduttore si è rivolto a lei durante l’evento. La ballerina ha espresso il suo disappunto riguardo a quel particolare episodio.

Tiene banco il caso dei jeans da “non comprare” citati da Carlo Conti durante la finale del Festival di Sanremo 2026. Il riferimento è a un paio di jeans indossati da una ballerina, un modello particolare che crea l’illusione di un fondoschiena nudo. La ballerina in questione, Francesca Tanas, ha scritto sui propri social che Carlo Conti “mi ha sessualizzata per dei pantaloni” e “ha messo in imbarazzo la moglie”, minimizzando sul tema della gelosia. Francesca Tanas contro Carlo Conti La ballerina Francesca Tanas ha accusato Carlo Conti di averla sessualizzata per il commento sul paio di jeans indossati durante la finale di Sanremo 2026. Si tratta di jeans da show, come spiega la ballerina, pensati per l’esibizione di Samurai Jay. 🔗 Leggi su Virgilio.it

