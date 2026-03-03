Francesca Tanas ballerina del corpo di ballo che si è esibito con Samurai Jay contro Carlo Conti | la polemica post Sanremo

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, si sono aperte nuove polemiche che coinvolgono Francesca Tanas, ballerina del corpo di ballo che si è esibita con Samurai Jay, e Carlo Conti. La discussione si concentra sulle vicende legate alla manifestazione e continua a essere al centro dell’attenzione mediatica anche dopo la conclusione dell’evento.

Dopo l'esibizione di Samurai Jay sul palco dell'Ariston il direttore artistico aveva ironizzato con la moglie sui jeans della 24enne. Che sui social ha risposto secca Il Festival di Sanremo 2026 è finito, ma le polemiche si trascinano ben oltre l’ultima conferenza stampa di Carlo Conti. È delle ore scorse infatti l’attacco che Francesca Tanas, ballerina del corpo di ballo che si è esibito con Samurai Jay, ha rivolto al direttore artistico. Nell’ultima serata del Festival, dopo l’esibizione di Samurai Jay sul palco dell’Ariston, Conti era sceso in platea per raggiungere la moglie in prima fila. Riferendosi ai jeans indossati da Tanas, aperti sul fondoschiena, le aveva detto: «Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. 🔗 Leggi su Amica.it

