Frana lungo la Flaminia lavori in corso per riaprire | il punto della situazione

Questa mattina i lavori per riaprire la Flaminia continuano senza sosta. Dopo la frana di mercoledì scorso a Strettura, le squadre sono al lavoro per rimuovere il materiale e mettere in sicurezza la strada tra Spoleto e Terni. La chiusura ha causato disagi e code, ma le autorità sperano di riaprire al traffico nel più breve tempo possibile.

Il punto di Anas. In corso interventi di stabilizzazione e consolidamento del versante Lavori in corso per riapre la Flaminia dopo lo smottamento all'altezza di Strettura. La strada, nel tratto Spoleto-Terni, è stata chiusa nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio. “Nella giornata di oggi sono intervenuti i rocciatori per ripulire il versante e consentire l'esecuzione dei controlli tecnici e geologici. Per ripristinare la circolazione a senso unico alternato nel più breve tempo possibile, sarà rimosso il materiale instabile presente nell'area, compresa la demolizione di un masso pericolante”, scrive l'Anas.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Flaminia Lavori

L'ad del Sassuolo Carnevali ha smentito le voci di trattative in corso per Muharemovic, chiarendo che al momento non ci sono accordi con la Juventus o altre big.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Flaminia Lavori

Argomenti discussi: Frana sulla Flaminia tra Spoleto e Terni, strada temporaneamente chiusa; Terni fragile, due frane in poche ore: oltre duemila famiglie vivono in aree a rischio; Flaminia chiusa per frana a Strettura tra Spoleto e Terni.

Frana sulla Flaminia tra Spoleto e Terni, ok al traffico leggero con deviazione a Stretturadi Chiara Fabrizi La frana sulla Flaminia tra Spoleto e Terni porta più disagi di quello che, almeno visivamente, ci si poteva aspettare. Sì, perché giovedì pomeriggio, dopo 24 ore di chiusura totale ... umbria24.it

«Frana Flaminia tra Spoleto e Terni: statale Valnerina non sia strada d’emergenza»di Fabio Di Gioia* La recente frana in località Strettura, insieme alle chiusure e limitazioni sulla SS3 Flaminia nel tratto tra Spoleto e Terni, ha nuovamente evidenziato il ruolo strategico della SS ... umbria24.it

La frana, con un fronte lungo 4 chilometri, che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le case, quindi, non si arresta. Molti degli sfollati non rientreranno più nelle loro abitazioni. "Bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi - facebook.com facebook

Maltempo, frana lungo la strada di Novano a Casarza L. Viabilità chiusa x.com