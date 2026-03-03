Tensioni all' esterno del Consiglio comunale a Bagnoli sulla America' s Cup | ferito poliziotto

A Bagnoli, alle 15:40, i manifestanti, rappresentanti di diverse parti del territorio, hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell’ordine davanti alla decima municipalità. Durante l’episodio, un poliziotto è rimasto ferito. La situazione ha generato tensione all’esterno del Consiglio comunale, con la polizia che ha mantenuto la prima linea per contenere l’accesso alle istituzioni.

Tensione a Bagnoli. Alle 15,40 i manifestanti (espressioni di pezzi del territorio) hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine a protezione della decima municipalità dove tra poco inizierà il consiglio comunale monotematico sui lavori di bonifica e in funzione della Coppa America a Bagnoli. I poliziotti hanno contenuto l’assalto ma nella ressa alcuni sono caduti tra i manifestanti e un esponente delle forze dell’ordine ha riportato ferite alla testa. In strada un centinaio di manifestanti: la protesta poi è continuata a colpi di slogan contro le istituzioni. Il Sindaco Gaetano Manfredi alla domanda se intendesse parlare con i manifestanti ha dichiarato: «Parlo con tutto ma senza ideologia: sono 35 anni che a Bagnoli non si sa nulla e non voglio essere complice di un altro disastro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

