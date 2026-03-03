Nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Nocera Inferiore ha svolto controlli su diverse strade della città, concentrandosi soprattutto nelle aree con maggiore traffico. Durante i servizi, un veicolo ha forzato un posto di blocco, venendo successivamente individuato e denunciato grazie alle indagini svolte dagli agenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Nocera Inferiore ha effettuato servizi di polizia stradale su diverse arterie cittadine, con particolare attenzione alle zone a maggiore intensità di traffico.I risultatiNel corso delle operazioni sono sta controlla 28 veicoli, tra autoveicoli e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Coltelli, catene, fascette in nylon e acido cloridrico nel veicolo. La polizia lo ferma dopo un posto di blocco: denunciatoFABRIANO - Nel primo pomeriggio di venerdì 30 gennaio, una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Jesi ha fermato una Lancia Musa...

Elude un posto di blocco e fugge in moto: indagini della Municipale a Nocera InferioreControlli congiunti con la Stradale di Angri: 38 veicoli verificati, un mezzo sequestrato per assicurazione assente e otto contestazioni al Codice...

Una raccolta di contenuti su Forzò posto

Temi più discussi: Forzò posto di blocco, individuato e denunciato dopo le indagini; Carbonia, forza il posto di blocco dei carabinieri ma esce di strada poco dopo; Roma, auto fugge dal posto di blocco e fa un frontale: uccisa una famiglia di tre persone. Arrestato il conducente; Forza posto di blocco e si schianta contro auto in sosta: arrestato.

Posto di blocco. Lasciano l’auto fuggono a piediAccelerano e scappano al posto di blocco della Locale, scatta l’inseguimento. I due soggetti a bordo dell’auto in fuga, nordafricani e già noti alle forze dell’ordine, hanno abbandonato l’auto e sono ... ilgiorno.it

Nocera Inferiore, individuato e denunciato il motociclista che aveva forzato il posto di bloccoLa polizia municipale di Nocera Inferiore ha identificato e denunciato il motociclista che nei giorni scorsi aveva forzato un posto di blocco, dandosi ... msn.com

Sul posto il 118, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Strada chiusa - facebook.com facebook