Coltelli catene fascette in nylon e acido cloridrico nel veicolo La polizia lo ferma dopo un posto di blocco | denunciato

Nel primo pomeriggio di venerdì, la polizia ferma una Lancia Musa lungo la SS76, non lontano da Cancelli. Durante il controllo, gli agenti trovano nel veicolo coltelli, catene, fascette in nylon e anche dell’acido cloridrico. L’automobilista, che stava tornando verso Roma, viene subito denunciato. La scoperta sorprende gli agenti, che avevano fermato il veicolo per un semplice controllo di routine.

FABRIANO - Nel primo pomeriggio di venerdì 30 gennaio, una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Jesi ha fermato una Lancia Musa durante un controllo lungo la SS76, all’altezza di Cancelli, mentre il veicolo si allontanava da Fabriano in direzione Roma.L’uomo alla guida, un 65enne.🔗 Leggi su Anconatoday.it

