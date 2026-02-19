Elude un posto di blocco e fugge in moto | indagini della Municipale a Nocera Inferiore

Un uomo ha evitato un posto di blocco e si è allontanato in sella alla moto, causando l’intervento della Municipale a Nocera Inferiore. Quando gli agenti hanno fatto segno di fermarsi, il motociclista ha accelerato e ha cercato di scappare. L’episodio si è verificato ieri durante un servizio di controllo stradale condotto anche dalla Polizia di Angri. Le forze dell’ordine ora cercano di rintracciare il conducente, fermo restando che l’episodio ha attirato l’attenzione di chi passava nella zona.

Non si è fermato all' alt e, invece di accostare, ha accelerato allontanandosi in sella alla moto. L'episodio si è verificato ieri a Nocera Inferiore, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Polizia Municipale in collaborazione con la Polizia Stradale di Angri. Le indagini: si cerca il conducente anche con la videosorveglianza. Dopo la fuga, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti per risalire all'identità del motociclista. A supporto delle verifiche viene utilizzato anche il sistema di videosorveglianza comunale, utile a ricostruire il percorso seguito dal mezzo e a individuare eventuali punti di transito.

