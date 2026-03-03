Forza Nuova Rabuffi | Tarasconi vada a bersi un caffè nel bar vicino alla sede

Il rappresentante di Forza Nuova ha commentato le parole del sindaco, invitandolo a prendersi una pausa al bar vicino alla sede. La richiesta è arrivata dopo che il primo cittadino non ha risposto all’appello in aula, nonostante l’intervento di Rabuffi. La situazione si concentra sulla mancanza di reazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale alle dichiarazioni del politico.

Si aspettava almeno una presa di posizione - che non è arrivata nemmeno dopo il suo accorato appello in aula - da parte del sindaco. Luigi Rabuffi, consigliere di Alternativa per Piacenza, avrebbe «desiderato ascoltare parole nette e chiare dall'Amministrazione, dal sindaco o dall'assessore alla.