Sede Forza Nuova Rabuffi | Amarezza per il silenzio delle istituzioni

Luigi Rabuffi, consigliere comunale di Alternativa per Piacenza, denuncia la mancanza di reazioni delle istituzioni di fronte all’apertura della nuova sede di Forza Nuova, prevista per il 21 febbraio. Rabuffi commenta con amarezza il silenzio ufficiale e sottolinea come l’iniziativa possa alimentare tensioni nel quartiere. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà in un locale nel centro storico, dove sono previsti incontri pubblici e distribuzione di materiale propagandistico. Rabuffi invita le autorità a intervenire per chiarire la posizione della città.

Il consigliere comunale della sinistra: «L'apertura di una sede di Fn è la vetrina di un'offerta politica che ricorda il periodo più buio della democrazia» Luigi Rabuffi, consigliere comunale di Alternativa per Piacenza e neo presidente della stessa associazione politica cittadina, prende posizione contro l'inaugurazione della nuova sede di Forza Nuova in città, prevista per sabato 21 febbraio. «Sabato prossimo, nella galleria del Centro Commerciale Farnese – tra una vetrina e l'altra – si inaugurerà la sede di Forza Nuova, organizzazione neofascista nota per episodi di violenza e per modalità di azione che richiamano volutamente pagine drammatiche della nostra storia nazionale.